Küba'da uluslararası uçuşlara yakıt tedariki 1 ay durduruldu

Küba hükümeti, petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yolu şirketlerine jet yakıtı tedarikini 10 Şubat'tan itibaren 11 Mart'a kadar askıya aldığını duyurdu. Havayolu şirketleri, uçakların dönüş yakıtlarını yanlarında getirmeleri veya komşu ülkelere iniş yapmaları önerildi.

KÜBA hükümeti, petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yolu şirketlerine sağlanan jet yakıtı tedarikini 1 ay süreyle askıya aldı.

Küba sivil havacılık otoriteleri tarafından yayımlanan NOTAM (Havacılık Bildirimi) ile ülkedeki uluslararası havalimanlarında yabancı hava yolu şirketlerine jet yakıtı ikmali yapılmayacağı duyuruldu. Yasağın 10 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 11 Mart'a kadar uygulanacağı belirtildi. Şirketlere uçakların dönüş yakıtlarını yanlarında getirmeleri veya Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve Meksika gibi komşu ülkelerde teknik iniş yaparak yakıt ikmali yapmaları tavsiye edildi.

Hava yolu şirketi Air Canada, yakıt tedarik sorunu nedeniyle Küba'ya yönelik uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını ve ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcusunu geri getirmek için 'yolcusuz' seferler düzenleyeceğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu durumun ABD yaptırımları ve tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklanan petrol stoklarındaki azalma nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
