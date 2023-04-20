Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, yeniden devlet başkanı seçildi

Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi, dün yaptığı oylamayla görevdeki Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i (63) yeniden devlet başkanı seçti. Diaz Canel, 5 yıl daha Küba Devlet Başkanı olarak görev yapacak.

Küba parlamentosu olarak görev yapan 462 milletvekilli Ulusal Halk İktidarı Meclisi, dün oylama yaparak görevdeki Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i 459 'evet' oyuyla yeniden devlet başkanı seçti. Mart ayındaki genel seçimlerle göreve gelen Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi, Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa'yı da 439 'evet' oyu vererek görevini onayladı.

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