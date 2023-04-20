Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, yeniden devlet başkanı seçildi
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Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi, dün yaptığı oylamayla görevdeki Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i (63) yeniden devlet başkanı seçti.
Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi, dün yaptığı oylamayla görevdeki Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i (63) yeniden devlet başkanı seçti. Diaz Canel, 5 yıl daha Küba Devlet Başkanı olarak görev yapacak.
Küba parlamentosu olarak görev yapan 462 milletvekilli Ulusal Halk İktidarı Meclisi, dün oylama yaparak görevdeki Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i 459 'evet' oyuyla yeniden devlet başkanı seçti. Mart ayındaki genel seçimlerle göreve gelen Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi, Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa'yı da 439 'evet' oyu vererek görevini onayladı.BAŞKAN YARDIMCISI 439 'EVET' OYU ALDIKüba Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Ulusal Halk İktidarı Meclisi, Onuncu Yasama Meclisinin oturumunda, beş yıllık ikinci bir dönem için Miguel Diaz-Canel Bermudez'i Küba Cumhuriyeti Başkanı olarak ve Salvador Valdes Mesa'yı Başkan Yardımcısı olarak yeniden seçti.Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, seçim sonuçlarını açıklarken toplam milletvekili sayısının yüzde 97,66'sı olan 459'unun doğrudan ve gizli oyla Devlet Başkanına onay verdiğini açıkladı. Benzer şekilde milletvekillerinin yüzde 93.4'ü olan 439 milletvekili, Valdes Mesa'nın adaylığı lehinde oy kullandı. Her ikisi de mutlak çoğunluğun olumlu oyunu aldı" denildi.
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