Haberler

Küba'dan yaptırım açıklaması

Küba'dan yaptırım açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜBA hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkiyatının geciktirildiğini bildirdi.

KÜBA hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkiyatının geciktirildiğini bildirdi.

Küba Başbakan Yardımcısı Perez-Oliva, başkent Havana'daki Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nde ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili konuştu. Perez-Oliva, uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde yasal yollarla satın alınan ve gıda, enerji ile su sektörleri için gerekli kaynakların yanı sıra ilaç taşıyan 7 binden fazla konteynerin Karayip limanlarında alıkonulduğunu öne sürdü. ABD'nin yılbaşından itibaren Küba'ya yönelik baskıyı daha da artırdığını söyleyen Perez-Oliva, "Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı bunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

Parti feshedildi, gözler onlardaydı! Vekillerin yol haritası netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar

Ünlü şefin ölümüne dair kahreden detaylar: Hayali yarım kaldı

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Japonya’daki 7.1’lik depremde ölü sayısı 28’e yükseldi

7.1’lik depremle sarsılan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Nihat Kahveci, ''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldıza verdi veriştirdi

''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de!
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü