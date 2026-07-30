Küba'dan yaptırım açıklaması

KÜBA hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkiyatının geciktirildiğini bildirdi.

Küba Başbakan Yardımcısı Perez-Oliva, başkent Havana'daki Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nde ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili konuştu. Perez-Oliva, uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde yasal yollarla satın alınan ve gıda, enerji ile su sektörleri için gerekli kaynakların yanı sıra ilaç taşıyan 7 binden fazla konteynerin Karayip limanlarında alıkonulduğunu öne sürdü. ABD'nin yılbaşından itibaren Küba'ya yönelik baskıyı daha da artırdığını söyleyen Perez-Oliva, "Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı bunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı