Haberler

Küba'da yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapandı

Küba'da yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba'daki uzun süredir devam eden yakıt krizi, bazı otellerin kapatılmasına yol açtı. Başbakan Yardımcısı, enerji tüketimini azaltmak ve turizm sezonundan yararlanmak için yeni planlar hazırlandığını açıkladı.

KÜBA'da uzun süredir devam eden yakıt krizi nedeniyle bazı otellerin kapatılmaya başlandığı bildirildi.

Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, ülke genelinde etkili olan yakıt krizi nedeniyle enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını açıkladı. Perez-Olivia, Küba basınına yaptığı değerlendirmede, özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını vurgulayarak, "Bazı bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenecek. Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinlikler ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" dedi.

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez de iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"