KRT TV Çalışanlarına ATGB'den Destek

KRT TV Çalışanlarına ATGB'den Destek
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Almanya merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, maaş ve yemek ücretlerini alamayan KRT TV çalışanlarına destek vererek, editoryal bağımsızlık haklarının korunması çağrısında bulundu.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Almanya merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), maaş ve yemek ücretini alamadıkları için iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek verdi. ATGB'den yapılan açıklamada, "KRT emekçilerinin direnişine sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Gazeteciliğin vazgeçilmez unsuru olan 'editoryal bağımsızlık' haklarına bir an önce kavuşmaları ve mesleklerini onurlu bir şekilde icra edebilmeleri için KRT yönetimini uyarıyor ve vicdan sahibi herkesi bu emek mücadelesinin yanında olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu, KRT TV çalışanlarına dayanışma açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"ATGB, KRT TV Emekçileriyle dayanışmada"

"28 Mart 2025'ten bu yana maaşlarını alamayan KRT emekçileri 4 Haziran'dan bu yana 'iş görmekten kaçınma hakları'nı kullanarak canlı yayını durdurdular. Bu tarihten itibaren KRT sadece banttan yayın yapıyor ve emekçilerin haklarını gasbetmeye devam ediyor. Alın terlerinin karşılığı olan maaşları başta olmak üzere 'temel çalışan hakkı' olan yemek ücretlerini de alamayan KRT emekçileri kanal binasının önünde direniş nöbetlerine devam ediyor.

ATGB olarak, KRT emekçilerinin bu direnişine sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Gazeteciliğin vazgeçilmez unsuru olan 'editoryal bağımsızlık' haklarına bir an önce kavuşmaları ve mesleklerini onurlu bir şekilde icra edebilmeleri için KRT yönetimini uyarıyor ve vicdan sahibi herkesi bu emek mücadelesinin yanında olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA / Dünya
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