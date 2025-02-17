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Kripto para skandalı! Muhalefet "Milei görevden alınsın" çağrısı yaptı

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin tanıttığı "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimi önce yüzde 89 değer kazandı, piyasa değeri 4,5 milyar dolara çıktı, ardından çakıldı. Muhalefet, Milei'yi "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçlarken görevden alınması konusunda çağrıda bulundu.

Arjantin'de muhalefet, az bilinen kripto para birimini tanıtmasının ardından "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Devlet Başkanı Javier Milei'nin görevden alınmasını istedi.

CNN'in haberine göre Milei, 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimini tanıtarak, "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak" ifadesini kullandı.

ÇOK SAYIDA YATIRIMCI ZARAR ETTİ

Paylaşımdan kısa süre sonra hızla yükselip düşüşe geçen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden oldu. Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Devlet Başkanı Milei, detaylarından haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtti.

MUHALEFETTEN "MILEI GÖREVDEN ALINSIN" ÇAĞRISI

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri, "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Milei'nin görevden alınması talebinde bulunacaklarını duyurdu. Milei'ye yakın kaynaklar, görevden alınma olasılığını reddetti, Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin konuyu soruşturduğu bildirildi.

"BAŞKAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP"

Diğer yandan, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Milei'yi savunarak, "Başkan, istediği konuları gündeme getirmek için ifade özgürlüğüne sahiptir" dedi.

Kripto para skandalı! Muhalefet
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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