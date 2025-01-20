Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00) yemin ederek resmen göreve başlayacak. Geçen hafta yapılan açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli kutup soğukları nedeniyle yemin töreninin kapalı mekanda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kripto Para Dünyası Donald Trump'ın Yemin Törenine Kilitlendi

Trump, açıklamasında, "Aşırı soğuk hava şartları nedeniyle, 1985'te Ronald Reagan'ın yaptığı gibi, yemin töreni konuşmamı ve duaları ABD Kongre Binası Rotunda'sında gerçekleştirmeye karar verdim." dedi.

Trump'a yakın kaynaklara göre törene teknoloji dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterecek. Trump'ın ekibinde yer alan ve Department of Government Efficiency" (DOGE) olarak adlandırılan yeni bir oluşumun başına getirilen Elon Musk törende yer alan önemli isimlerden birisi olacak. Musk'ın dışında törende Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman ve TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'un yanı sıra, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng'in de törende hazır bulunacak.

Yemin töreninin ardından Trump'ın ulusa sesleniş konuşması yapacak ve sonrasında üç farklı açılış balosuna katılacak. ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde, Trump ve ailesi tarafından desteklenen World Liberty Financial; 4.7 milyon dolarlık LINK, 4.7 milyon dolarlık AAVE, 4.7 milyon dolarlık TRX ve 470 bin dolarlık ENA alımı gerçekleştirdi.

Seçim kampanyası sürecinde Donald Trump, kripto para sektörüne yönelik önemli vaatlerde bulundu. Kripto para sektörünün önceliklerini belirlemek ve kamu ile özel sektör arasında iş birliği sağlamak amacıyla bir Kripto Danışma Konseyi kuracağını açıklayan Trump, ABD'nin elinde bulundurduğu Bitcoin'leri satmayarak ulusal bir rezerv oluşturacağını duyurdu. ABD'yi küresel bir kripto merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ve bu doğrultuda düzenleyici kurumlarda değişiklikler yapacağını belirten Trump, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için "Operation Choke Point 2.0" uygulamasını sona erdirme sözü verdi. Yeni ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Bitcoin madenciliğinin ABD'de yoğunlaşmasını teşvik edeceğini ve kripto sektörüne yönelik dostane politikalar izleyeceğini ifade etti.