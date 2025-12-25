Haberler

Kremlin'den 'barış planı' açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'den getirilen barış planını incelediklerini açıkladı. Peskov, Rusya'nın planı değerlendireceğini ve buna göre iletişimi sürdüreceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'den getirilen barış planını incelediklerini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Dmitriyev'in, Putin'e teslim ettiği planı inceliyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz" dedi.

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Noel konuşmasına değinen Peskov, Zelenskiy'nin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Peskov, "Zelenskiy'nin açıklamaları, siyasi ve diplomatik bir çözüm konusunda yeterli kararlar alma yeteneğini sorgulatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını da dile getirdi.

