Kongo'da koltan madeninde göçük: En az 200 ölü

DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti'nin Rubaya bölgesindeki bir koltan madeninde meydana gelen göçükte en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan ve M23 isyancı grubunun kontrolündeki Rubaya bölgesinde yer alan bir koltan madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, hafta ortasında şiddetli yağışların etkisiyle birkaç maden kuyusunun çöktüğünü ve en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgeyi kontrol eden M23 grubuna bağlı sözcü Lumumba Kambere Muyisa, ölenlerin çoğunun kayıt dışı işçiler olduğunu, enkaz altında kalanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu doğruladı. Yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldığı, durumu ağır olanların ise yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Goma şehrine sevk edileceği bildirildi.