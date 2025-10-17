Haberler

Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Yunanistan Parlamentosu, çalışma saatlerinin günlük 13 saate kadar yükseltilmesine izin veren yasa tasarısını şiddetli muhalefet ve protestolara rağmen kabul etti. Değişiklik, bu ay ülke genelinde iki büyük greve neden olmuştu.

Yunanistan Parlamentosu, özel sektörün halihazırda günlük 8 saat olan çalışma saatlerini 13 saate kadar artırabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Yunan hükümeti, değişikliğin işgücü piyasasını daha esnek ve verimli hale getireceğini savunuyor.

Fabrika işçilerinden kasiyer ve otel çalışanlarına birçok özel sektör çalışanının daha uzun vardiyalarda çalışmasına neden olacak değişiklik, Yunanistan'ı günlük 13 saate varan çalışma saatlerini uygulayan ilk AB üyesi ülke haline getirecek.

SADECE ÖZEL SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Tercihe dayalı bir sistem olacak ve sadece özel sektörü etkileyecek olan değişiklik, ayda en fazla üç gün, senelik ise en fazla 37 iş günü uygulanabilecek. Parlamentonun onayladığı yasa, ayrıca çalışanları fazla mesai yapmayı reddetmeleri halinde işten atılmalarına karşı koruyacak.

Ayrıca işverenlere kısa vadeli işe alımlarda daha fazla esneklik tanıyacak ve çalışanların işverenleri ile anlaşmalı olarak yıl boyunca haftada dört gün çalışabilmelerine imkan sağlayacak yasa, 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

AB DÜZENLEMELERİNE UYGUN ŞEKİLDE HAFTADA 48 SAAT SINIRI AŞILMAYACAK

Yeni uygulama çerçevesinde çalışma süresi, AB düzenlemelerine uygun şekilde haftada 48 saat sınırını aşamayacak. Haftalık 40 saat çalışma uygulaması standart olmaya devam ederken, fazla mesai yüzde 40 daha fazla ücretlendirilecek. Yeni uygulamanın Yunanistan'ın azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle yaşanan kalifiye çalışan eksikliğinin çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

YASA 2 KEZ GREVE NEDEN OLMUŞTU

Sendikalar, söz konusu yasanın kayıt dışı çalışmanın yaygın ve ortalama ücretlerin düşük olduğu ülkede işçilerin pazarlık gücünü ellerinden aldığını savunuyor. Özel sektörün çalışma saatlerini uzatmasına imkan sağlayan değişiklik, bu ay ülke genelinde protestolar ve iki büyük greve neden olmuştu.

GEÇEN YIL HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞMA UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİ

Yunanistan, yaklaşık 40 saat haftalık ortalama çalışma süresi ile Avrupa'da çalışma sürelerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Haftalık çalışma süreleri Almanya'da ortalama 34, Hollanda'da ise 32 saat seviyesinde bulunuyor. Yunanistan, ekonomik büyüme sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl da belirli sektörler için haftada altı gün çalışma uygulaması getirmişti.

Yunanistan, yıllar süren kemer sıkma politikalarıyla birlikte 2009-2018 yılları arasındaki borç krizinden toparlanırken, son yıllarda görülen düzelme maaşları kriz öncesi seviyeye taşımaya yetmedi. Eurostat verilerine göre, Yunan halkının alım gücü, Avrupa Birliği'nin en düşükleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yunanistan da sendikalar asla işçi çıkarttırmıyor nereye giderseniz gidin sizi 50 yaş üstü garsonlar karşılar, adamlar zaten 70 yaşında emekli oluyor bir de üstüne günlük çalışma saati 13 saate çıkınca tabii ki adamlar zıvanadan çıkar ...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Sanki bizden kötüymüş gibi haber yapmışsınız ama haftalık çalışma süresi bizden daha az bizde de 12 saat ama şereften haysşyetten yoksun işverenler 12x6 gün çalıştırıyorlar milleti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ben 6 yıl boyunca sabah 8 gece 23.00 çalıştım asgari ücrete.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yunan haberinden bizene bizlik.konu nedir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bırakın komşuyu burada da yakın ey akpmhp taşları bağlayıp itleri saldınız terörist başına özgürlük diye havlıyorlar müdahalenizle bitmekte olan terör örgütünü canlandırdınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
