Kolombiya Cumhurbaşkanı Sel Nedeniyle 'Ulusal Afet' İlan Etti

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke genelinde yıkıma neden olan sel ve heyelanlar nedeniyle 'Ulusal Afet' ilan ettiğini açıkladı.

Başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı yardım ulaştırılması amacıyla Ulusal Afet ilan ettiklerini belirtti.

Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, selden 46 bin ailenin etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ile Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği bildirildi.