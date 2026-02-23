Haberler

Kim Jong Un partisinin lideri seçildi

Kim Jong Un partisinin lideri seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore'de düzenlenen Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu Kongresi'nde, lider Kim Jong Un yeniden genel sekreter olarak seçildi. Oylama, ülkenin nükleer kapasitesini geliştirme çabalarının etkili olduğu yönünde sonuçlandı.

KUZEY Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin Kim Jong Un'u yeniden genel sekreter olarak seçtiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu Kongresi'nde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden genel sekreterlik görevine getirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, delegeler pazar günü gerçekleşen kongrenin 4'üncü gününde Kim Jong Un'un yeniden parti lideri olarak seçilmesini oy birliğiyle onayladı.

Haberde, Kim'in ülkenin nükleer kapasitesini geliştirme ve bölgesel konumunu güçlendirme yönündeki çabalarının bu kararda belirleyici olduğu vurgulandı. Kongre süresince yeni 5 yıllık planlar kapsamında askeri ve siyasi stratejilerin yanı sıra ülkenin ekonomik kalkınma hedeflerinin de masaya yatırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeniden seçilmesi nedeniyle Kim Jong Un'a bir tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı