ABD Senatosu, Fed başkanlığı için Kevin Warsh'u onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan 54 oyla onay alarak ABD Merkez Bankası başkanlığına geçecek. Warsh, mevcut başkan Jerome Powell'ın yerini alacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un, Senato'dan onay aldığı bildirildi. Warsh, resmi görev süresi cuma günü dolacak mevcut Fed Başkanı Powell'ın yerini alacak. Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi.

Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek. Warsh'un yemin töreni sonrasında dört yıllık bir dönem için görevine başlaması ve 16-17 Haziran'da düzenlenecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
