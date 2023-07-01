Kenya'da Trafik Kazasında 45 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'nın batısındaki bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında en az 45 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi gösterildi. Kenya'da trafik kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kenya polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki işlek bir otoyolda Cuma akşamı meydana gelen trafik kazasında, en az 45 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı teyit edildi.

Rift Vadisi Bölge Polis Komiseri Tom Odero, kazanın saat 18.30'da Kericho ilçesinde bir kamyon sürücüsünün kontrolü kaybederek yayalara, seyyar satıcılara ve yol kenarına park etmiş bazı araçlara çarpmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Polise göre, şoför kamyonun kontrolünü kaybedip Nakuru-Kericho otoyolunda yoldan çıkmadan önce Kericho ilçesine gidiyordu.

Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi'ne göre, Kenya'da devlet ve özel sektörün otoyollardaki güvenliği artırma amaçlı yoğun çabalarına rağmen her yıl yaklaşık 3.000 Kenyalı trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kericho'dan bildiriyor.(XHTV)