Haberler

Japonya ve Güney Kore Liderlerinden İlişkilerin Geliştirilmesi Üzerine Görüşme

Japonya ve Güney Kore Liderlerinden İlişkilerin Geliştirilmesi Üzerine Görüşme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile APEC Zirvesi'nde bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Görüşme 45 dakika sürdü ve ülkeler arası iş birliğinin öneminin arttığı vurgulandı.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Gyeongju kentinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüşme gerçekleştirdim. Lee, başbakan olarak seçilmemden dolayı beni sıcak bir şekilde tebrik etti. Görüşmenin süresi 20 dakika olarak planlanmıştı ancak 45 dakika sürdü ve sohbetimiz sorunsuz bir şekilde ilerledi" ifadelerini kullandı.

Mevcut stratejik ortamda, Japonya-Güney Kore ilişkileri ile Japonya-Güney Kore-ABD iş birliğinin öneminin daha da arttığını kaydeden Sanae, "Lee ile, komşu ülkeler olmamız nedeniyle görüşlerimizin farklı olduğu çeşitli sorunlar olsa da bunları yöneterek Japonya-Güney Kore ilişkilerini bugüne kadar oluşturulan temeller üzerine inşa ederek geleceğe yönelik ve istikrarlı bir şekilde geliştirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bundan sonra, Lee ile mekik diplomasisi yoluyla güçlü bir iletişim sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı

Ankara'da gözlerin çevrildiği Terörsüz Türkiye zirvesi başladı
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Gebze'deki faciada yan binadaki komşu konuştu: 4,5 ay önce CİMER'e şikayet oluşturduk

Göz göre göre gelmiş! Faciadan önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.