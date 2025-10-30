Japonya ve Güney Kore Liderlerinden İlişkilerin Geliştirilmesi Üzerine Görüşme

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Gyeongju kentinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüşme gerçekleştirdim. Lee, başbakan olarak seçilmemden dolayı beni sıcak bir şekilde tebrik etti. Görüşmenin süresi 20 dakika olarak planlanmıştı ancak 45 dakika sürdü ve sohbetimiz sorunsuz bir şekilde ilerledi" ifadelerini kullandı.

Mevcut stratejik ortamda, Japonya-Güney Kore ilişkileri ile Japonya-Güney Kore-ABD iş birliğinin öneminin daha da arttığını kaydeden Sanae, "Lee ile, komşu ülkeler olmamız nedeniyle görüşlerimizin farklı olduğu çeşitli sorunlar olsa da bunları yöneterek Japonya-Güney Kore ilişkilerini bugüne kadar oluşturulan temeller üzerine inşa ederek geleceğe yönelik ve istikrarlı bir şekilde geliştirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bundan sonra, Lee ile mekik diplomasisi yoluyla güçlü bir iletişim sağlayacağız" açıklamasında bulundu.