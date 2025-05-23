Japonya ve ABD Tarife Müzakerelerinde Kazan-Kazan Prensibi Üzerinde Anlaştı

JAPONYA ve ABD'nin devam eden karşılıklı tarife müzakerelerinin 'kazan-kazan' prensibiyle yürütülmesinde anlaştığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı. Yaklaşık 45 dakikalık telefon görüşmesinde iki lider, Tokyo ile Washington arasında devam eden tarife müzakerelerinin 'kazan-kazan' prensibiyle yürütülmesinde mutabık kaldı.