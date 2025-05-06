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Japonya'da Çocuk Nüfusu 44 Yıldır Düşüşte

Japonya'da Çocuk Nüfusu 44 Yıldır Düşüşte
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Japonya'da çocuk nüfusu, 1 Nisan 2025 itibarıyla 13 milyon 660 bine gerileyerek 44 yıldır süregelen bir düşüşü teyit etti. Uzmanlar, azalan doğum oranlarının iş gücü, sosyal güvenlik ve bakım hizmetleri üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

JAPONYA'da çocuk nüfusundaki düşüşün 44 yıldır aralıksız sürdüğü bildirildi.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Nisan 2025 itibarıyla 14 yaş ve altındaki çocuk sayısı 13 milyon 660 bine geriledi. Bu sayının, geçen yıla göre 350 bin daha az olduğu kaydedildi. Ülkede çocuk nüfusundaki azalmanın 44 yıldır aralıksız sürdüğü belirtilerek, Japonya'da çocukların, toplam nüfusun sadece yüzde 11,1'ini oluşturduğu aktarıldı.

Uzmanlara göre, bir ülkenin nüfusunu koruyabilmesi için kadın başına doğurganlık oranının 2,1 olması gerekiyor. Ancak Japonya'da bu oran uzun süredir 1,3 seviyelerinde. Bu durum, doğum sayısının ölüm sayısının çok altında kalmasına neden oluyor. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfusun, iş gücü piyasası, sosyal güvenlik sistemi ve bakım hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanarak, evlilik oranlarının sabit kaldığı, boşanmaların ise arttığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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