Japon Vatandaşlar Nükleer Kirli Suyun Okyanusa Boşaltılmasını Durdurmak İçin Dava Açacak

Japonya'nın Fukuşima ve diğer eyaletlerinden vatandaşlar, nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması planını durdurmak için Japon hükümeti ve TEPCO'ya dava açacaklarını duyurdu. Davacılar, Fukuşima Bölge Mahkemesi'nde dava açacak ve boşaltma planının zararlı maddelerin yayılmasına ve yaşam haklarının ihlal edilmesine izin verilemeyeceğini belirtiyor.

TOKYO, 24 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Fukuşima ve diğer eyaletlerinden vatandaşlar Çarşamba günü, nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması planını durdurmak için Japon hükümeti ve Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne (TEPCO) dava açacaklarını duyurdu.

Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo'nun bildirdiğine göre Fukuşima, Miyagi ve İbaraki eyaletlerinden davacılar, 8 Eylül'de Fukuşima Bölge Mahkemesi'nde davayı resmen açacak.

Böylece, Japonya'da hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralinin nükleer kirli suyunun okyanusa boşaltılması planının iptali istemiyle vatandaşlar tarafından ilk dava açılmış olacak.

Dava dilekçesinde boşaltma planının, kirleticilerin zararlı maddeleri yaymasına ve istikrarlı bir yaşam sürme haklarını ihlal etmesine izin verilemeyeceğine dair temel ilkeyi ihlal ettiği belirtildi.

Davacıların yasal temsilcileri, Fukuşima nükleer kazasında hem Japon yetkililerin hem de TEPCO'nun büyük sorumlulukları olduğunu ve nükleer kirli suyu kasıtlı olarak okyanusa boşaltmaya yönelik mevcut kararlarının ise "çifte zarar" olduğunu ifade etti.

Japon hükümeti, yurtiçi ve yurtdışında dile getirilen ciddi endişe ve yoğun itirazlara rağmen Salı günü bir açıklama yaparak TEPCO'nun boşaltma işlemine Perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.