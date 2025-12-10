İtalyan mutfağı UNESCO İnsanlık Mirası listesinde, Başbakan Meloni: 'Dünyada ilkiz'

İtalyan mutfağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesine alındı. İlk kez tüm bir ülke mutfağının bu listeye girdiği belirtiliyor.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Ekim 2022'de iktidara gelmesinden bu yana İtalyan mutfağının kültürel miras olarak korunması gerektiğini savunuyordu. Bu çerçevede, Tarım Bakanlığı'na "Gıda Egemenliği" başlığı da eklenmişti.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı 23 Mart 2023'te, İtalyan mutfağının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine adaylık kampanyasını başlattı.

Adaylık kampanyasında, 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na İtalyan makarnası gönderilmesi gibi etkinlikler de düzenlendi.

Hükümet bugün, bu adaylık sürecinin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Karar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde toplanan UNESCO Hükümetlerarası Komitesi tarafından oy birliğiyle alındı.

UNESCO kararda, İtalyan mutfağının "mutfak geleneklerinin kültürel ve sosyal bir karışımı", "kendine ve başkalarına özen göstermenin, sevgiyi ifade etmenin ve kültürel köklerini yeniden keşfetmenin bir yolu" olduğunu belirtti.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi bir video mesajla kutladı ve "Bugün UNESCO, İtalyan Mutfağını Dünya Mirası olarak tanıdı. Kimliğimizi onurlandıran bu unvanı alan dünyadaki ilk ülkeyiz" dedi.

Başbakan, "Biz İtalyanlar için mutfak sadece yemek veya tarifler koleksiyonu değil çok daha fazlası: Kültür, gelenek, emek ve zenginlik" dedi ve mesajını "Yaşasın İtalyan mutfağı! Yaşasın İtalya!" diye bitirdi.

Hükümet, 70 milyar euro değerinde tarım ve gıda ürünü ihraç ettiklerini, bu kararla bu sektörü daha da geliştirmek ve taklitlerden, haksız rekabetten korumak için önemli bir araç elde edildiğini söylüyor.

UNESCO'ya sunulan adaylık başvurusunda, "2024 yılında İtalyan mutfağı yıllık yüzde 4,5'lik bir büyümeyle toplam 251 milyar Euro değere ulaştı" bilgisi yer alıyordu.

Bu rapora göre ayrıca İtalyan restoranları küresel restoran pazarının yüzde 19'unu oluşturuyor.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanlığı, UNESCO tarafından tanınmanın, İtalya kaynaklı olmayan "taklit" ürünlerle mücadelede büyük yardımı olacağını savunuyor.

Ulusal ziraatçılar derneği Coldiretti, bu tür gıda ürünlerinin ülke ekonomisine yılda 120 milyar euro kaybettirdiğini belirtiyor.

İtalya basını da ilk kez bir ülke mutfağının tamamının bu listeye girdiğini vurguladı.

Listede neler var?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde 155 ülkeden ve beş bölgeden 800'ü aşkın geleneksel, kütürel unsurlara yer veriliyor.

Listeye daha önce de İtalya'dan "Napoli pizzacılık sanatı", İtalyan trüf mantarı avcılığı ve çıkarılması gibi tarım ve gıda gelenekleri de girmişti.

UNESCO 2010'da da Fransız kutlama yemeği geleneğini ''Fransız gastronomik yemeği' başlığıyla aynı listeye almıştı.

Türkiye'den "Türk Kahvesi ve Geleneği", "Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Toplumsal Etkileşim Sembolü" gibi yiyecek-içecek kültür unsurları da bulunuyor.

Listede Hırvatistan'dan zencefilli kurabiye, Kuzey Kore'den Kimchi, Ermenistan lavaşı, Akdeniz diyeti de var.

Yemek dışında da yüzlerce unsur Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor.