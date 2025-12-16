Haberler

İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor

İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Toskana bölgesindeki tarihi kasaba Radicondoli, boş evlerini doldurmak ve sadece 966 kişiye düşmüş olan nüfusunu artırmak için yeni sakinlere mali teşvikler sunuyor. Kasaba, taşınmaya istekli olanlara yaşam maliyetlerini hafifletmek ve uzun vadeli ikameti teşvik etmek amacıyla yaklaşık 30 bin dolar destek sağlıyor. Ancak taşınanların 10 yıl boyunca kasabada yaşaması gerekiyor.

İtalya'nın Toskana bölgesindeki tarihi kasaba Radicondoli, boş evlerini doldurmak ve nüfusunu artırmak için yeni sakinlere mali teşvikler sunuyor. Kasaba, yaşam maliyetlerini hafifletmek ve uzun vadeli ikameti teşvik etmek amacıyla taşınmaya istekli olanlara yaklaşık 30 bin dolar civarında destek sağlıyor. Ancak bunun bir tek şartı var: Alıcılar 10 yıl, kiracılar ise 4 yıl boyunca kasabada yaşamak zorunda.

Floransa'nın yaklaşık bir saat güneyinde yer alan Radicondoli, bir zamanlar 3 bin kişiye ev sahipliği yaparken, bugün nüfusu sadece 966'ya düştü. Kasabada yaklaşık 450 ev bulunuyor ve bunların 100 kadarı boş.

İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor

400 BİN EURO BÜTÇE AYRILDI

Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini, CNN'e verdiği demeçte, "İki yıl önce başlatılan konut projesi hızlandırılıyor. Bu yıl yeni ev alımlarını ve kiralamalarını desteklemek için 400 bin Euro'dan fazla bir bütçe ayırdık. Öğrenciler, toplu taşıma kullanıcıları ve yeşil enerji abonelerine yönelik mali yardımlar da hayata geçiriliyor" dedi.

HİBELER VE FIRSATLAR

KasabaYa taşınmak isteyenler, ister kiracı ister ev alıcısı olsun, mali teşviklerden faydalanabiliyor. Küçük daireler yaklaşık 50.000 Euro (60.000 dolar), daha büyük Toskana tarzı çiftlik evleri ise 100.000 Euro (117.000 dolar) civarında fiyatlandırılıyor. Belediye başkanına göre çoğu bina makul derecede iyi durumda, ancak bazı evler yaklaşık 10.000 dolarlık tadilat gerektirebiliyor.

İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor

EVLER 200 EUROYA KİRALANABİLİR

Kiracılar, normalde aylık 400 Euro olan evleri sübvansiyon sayesinde aylık 200 Euroya kiralayabiliyor. Alıcılar ise 20.000 Euro'luk ödeneği kullanarak küçük bir daireyi yaklaşık 30.000 Euro'ya satın alabiliyor. Belediye, bu teşviklerle yaşam kalitesini artırmayı, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve özellikle gençleri kasabaya çekmeyi hedefliyor.

İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor

KASABADA NÜFUS YAVAŞ YAVAŞ ARTIYOR

Radicondoli belediyesinin internet sitesinde yapılan açıklamada, proje başladığında nüfusun yaklaşık 900 kişi olduğu, şimdi ise 960'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Aileleri destekleme, hizmetler oluşturma, kültürü ve sosyal etkileşimi geliştirme ve işe gidip gelenleri destekleme politikamız, elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Amaç, topluluğa yeni arkadaşlar kazandırmak ve kasabada yaşam fırsatlarını artırmaktır" ifadeleri yer aldı.

Toskana güneşiyle dolu bir hayat hayal edenler için Radicondoli, hem tarihi bir atmosfer sunuyor hem de taşınacaklara mali teşviklerle yeni bir başlangıç fırsatı sağlıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
title