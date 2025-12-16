İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor

İtalya'nın Toskana bölgesindeki tarihi kasaba Radicondoli, boş evlerini doldurmak ve nüfusunu artırmak için yeni sakinlere mali teşvikler sunuyor. Kasaba, yaşam maliyetlerini hafifletmek ve uzun vadeli ikameti teşvik etmek amacıyla taşınmaya istekli olanlara yaklaşık 30 bin dolar civarında destek sağlıyor. Ancak bunun bir tek şartı var: Alıcılar 10 yıl, kiracılar ise 4 yıl boyunca kasabada yaşamak zorunda.

Floransa'nın yaklaşık bir saat güneyinde yer alan Radicondoli, bir zamanlar 3 bin kişiye ev sahipliği yaparken, bugün nüfusu sadece 966'ya düştü. Kasabada yaklaşık 450 ev bulunuyor ve bunların 100 kadarı boş.

400 BİN EURO BÜTÇE AYRILDI

Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini, CNN'e verdiği demeçte, "İki yıl önce başlatılan konut projesi hızlandırılıyor. Bu yıl yeni ev alımlarını ve kiralamalarını desteklemek için 400 bin Euro'dan fazla bir bütçe ayırdık. Öğrenciler, toplu taşıma kullanıcıları ve yeşil enerji abonelerine yönelik mali yardımlar da hayata geçiriliyor" dedi.

HİBELER VE FIRSATLAR

KasabaYa taşınmak isteyenler, ister kiracı ister ev alıcısı olsun, mali teşviklerden faydalanabiliyor. Küçük daireler yaklaşık 50.000 Euro (60.000 dolar), daha büyük Toskana tarzı çiftlik evleri ise 100.000 Euro (117.000 dolar) civarında fiyatlandırılıyor. Belediye başkanına göre çoğu bina makul derecede iyi durumda, ancak bazı evler yaklaşık 10.000 dolarlık tadilat gerektirebiliyor.

EVLER 200 EUROYA KİRALANABİLİR

Kiracılar, normalde aylık 400 Euro olan evleri sübvansiyon sayesinde aylık 200 Euroya kiralayabiliyor. Alıcılar ise 20.000 Euro'luk ödeneği kullanarak küçük bir daireyi yaklaşık 30.000 Euro'ya satın alabiliyor. Belediye, bu teşviklerle yaşam kalitesini artırmayı, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve özellikle gençleri kasabaya çekmeyi hedefliyor.

KASABADA NÜFUS YAVAŞ YAVAŞ ARTIYOR

Radicondoli belediyesinin internet sitesinde yapılan açıklamada, proje başladığında nüfusun yaklaşık 900 kişi olduğu, şimdi ise 960'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Aileleri destekleme, hizmetler oluşturma, kültürü ve sosyal etkileşimi geliştirme ve işe gidip gelenleri destekleme politikamız, elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Amaç, topluluğa yeni arkadaşlar kazandırmak ve kasabada yaşam fırsatlarını artırmaktır" ifadeleri yer aldı.

Toskana güneşiyle dolu bir hayat hayal edenler için Radicondoli, hem tarihi bir atmosfer sunuyor hem de taşınacaklara mali teşviklerle yeni bir başlangıç fırsatı sağlıyor.