İsviçre, Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurdu

İSVİÇRE Federal Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararla, varlıkların dışarıya akışının önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek, kararın, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemediği kaydedildi. Açıklamada, "Gelecekteki yasal işlemler, fonların yasa dışı yollarla elde edildiğini ortaya çıkarırsa, İsviçre bunların Venezuela halkına fayda sağlamasını temin etmeye çalışacak. Varlık dondurma kararı, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan Venezuela'ya karşı yaptırımlara ek olarak alındı" denildi.