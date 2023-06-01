İsviçre, kullanılmayan tanklarını Ukrayna'ya satmak istiyor

İsviçre devletine ait silah firması Ruag, kullanılmayan 96 'Leopard 1' tankını Ukrayna'ya göndermek isteyen Alman şirketine satmak için resmi ihracat talebinde bulundu. İsviçre'de askeri ekipman ihracatından sorumlu Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Ruag'ın ihracat talebini doğruladı.

İsviçre'de devlete ait silah firması Ruag, kullanılmayan 96 "Leopard 1" tankını Ukrayna'ya göndermek isteyen Alman şirketine satmak için resmi ihracat talebinde bulundu.

İsviçre'de yayın yapan SRF radyosuna açıklamalarda bulunan Ruag Sözcüsü Kirsten Hammerich, Alman silah firması Rheinmetall'ın tankları Kiev'e göndermek için satın alma niyetinde olduğunu söyledi.

İsviçre'de askeri ekipman ihracatından sorumlu Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Ruag'ın ihracat talebini doğruladı.

Ruag Sözcüsü, bu konuda netlik aradıklarını belirterek, "İş seçeneklerini daha iyi değerlendirebilmek için SECO'dan resmi karar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, martta parlamentoda yaptığı konuşmada, SECO'nun Ruag'ın tankları satma ön talebini, "ülkenin tarafsızlığına dayanan" katı silah ihracatı kurallarına atıfta bulunarak reddettiğini söylemişti.

Amherd, İsviçre'nin silah ihtiyaçları karşılandığında, "parlamentonun hizmet dışı ilan ettiği belirli sayıda tankın Avrupalı ortaklarına yollanabileceği" imasında bulunmuştu.

Söz konusu 96 "Leopard 1" tankının 2016'da İtalya'dan alındığı ve şu anda kullanım dışı olduğu belirtildi.

Şubat 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.

Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarını gevşetme tartışmalarına yol açtı.

İsviçre baskı altında

İsviçre'nin Davos kasabasında ocakta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı.