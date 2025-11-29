Haberler

İsrail Savunma Bütçesinde Rekor Artış: 107,5 Milyar Dolar

İsrail Savunma Bütçesinde Rekor Artış: 107,5 Milyar Dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin 10 yıllık savunma bütçesini 107,5 milyar dolar artırma kararı aldı. Bu artış, 2023 öncesi bütçeye göre yüzde 70'lik bir yükselişe denk geliyor. Kararın ardından Maliye Bakanı itiraz etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin 10 yıllık savunma bütçesini 107,5 milyar dolar artırma kararı aldığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, gelecek 10 yıllık savunma bütçesinin 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) artırılması yönünde karar aldı. Bu artışın, 2023 öncesi rakamlarla kıyaslandığında yüzde 70'lik bir yükselişe denk geldiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın katıldığı bir toplantıda alındığı, ancak Netanyahu'nun kararını duyurmasının hemen ardından Smotrich'in bu duruma itiraz ettiği ve aralarında bir tartışma yaşandığı bildirildi.

Bütçe artışının sağlanabilmesi amacıyla sivil hizmetlerde kısıtlamalara gidileceği ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde artış yapılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.