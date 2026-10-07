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İspanya hükümeti, 50 bin avroya kadar faizsiz konut kredisini onayladı

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İspanya hükümeti, 50 bin avroya kadar faizsiz konut kredisini onayladı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te reddedilen konut düzenlemelerinin ardından iki yeni kararnameyi Bakanlar Kurulu'ndan geçirdi. İlk kez ev sahibi olacaklara 50 bin avroya kadar faizsiz kredi verilecek, bunun için 10 milyar avroluk finansman hattı kurulacak.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te reddedilen konut düzenlemelerinin ardından iki yeni kararnameyi Bakanlar Kurulu'ndan geçirdi.

İspanya'da hükümet, ülkedeki konut krizine çözüm amacıyla hazırlanan düzenlemelerin Meclis'te reddedilmesinin ardından iki yeni kararnameyi kabul etti. Başbakan Pedro Sanchez, erken genel seçim ilanından bir gün sonra gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konut krizini ana gündem maddesi olarak ele aldı. Başbakanlık konutunda açıklama yapan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetme sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Sanchez, yeni düzenlemelerin geçen hafta Meclis'te reddedilen paketlerin temel unsurlarını koruduğunu bildirdi. Bu düzenlemeler kapsamında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlanması için 10 milyar avroluk finansman hattı oluşturulacağını kaydeden Sanchez, bunun büyük bir yenilik olduğunu aktardı. Sanchez, paketin toplam 21 başlıktan oluştuğunu vurgulayarak, "Konut krizi ideolojik değil, insani bir mesele. 23 Eylül'de evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olay bir daha tekrarlanmamalı. Alınan önlemler tek başına konut krizini çözemez, benzer sorunlar birçok Avrupa ülkesinde yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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