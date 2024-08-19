İspanya'da futbol sahasında çocuk cinayeti

İspanya'da yerel medyanın haberlerine göre 11 yaşındaki bir çocuğu futbol sahasında kesici bir aletle öldüren şüpheli aranıyor.

Haberlere göre öldürülen çocuk yaşıtlarıyla futbol oynarken kapüşonlu biri tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı, Pazar sabahı İspanya'nın ortasındaki Toledo kentine bağlı Mocejón kasabasında meydana geldi.

18 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis geniş çaplı bir arama gerçekleştiriyor.

RTVE kanalı, on devriye ekibinin ve bir helikopterin aramalara katıldığını belirtti.

Pazar öğleden sonra kasaba halkı, hayatını kaybeden çocuğu anmak için belediye binasının önünde toplandı.

Mocejón belediye başkanı Concepción Cedillo, gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün üzücü bir gün, kasaba acı içinde. Her ne kadar her cinayet acı verici olsa da sabah arkadaşlarıyla futbol oynayan masum bir çocuğun cinayeti çok daha acı" dedi.

Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusa sahip kasaba, üç gün resmi yas ilan edecek.