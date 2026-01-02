Haberler

İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak

Avrupa Birliği, erkek ve kadın çalışanlar arasındaki ücret farkını azaltmak için Ücret Şeffaflığı Direktifi'ni uygulamaya koyuyor. Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin önceki maaşı sorması yasaklanacak.

Avrupa Birliği'nin 2023/970 sayılı "Ücret Şeffaflığı Direktifi", 2026'dan itibaren tüm üye ülkelerde uygulanacak. Direktif kapsamında işverenler, çalışanların maaş bilgilerini açıklamakla yükümlü olacak.

KADINLAR ERKEKLERDEN AZ KAZANIYOR

Almanya'da kadınlar hâlâ erkeklerden saat başına ortalama yüzde 16 daha az kazanıyor. Eşdeğer pozisyon ve nitelik dikkate alındığında fark yüzde 6'ya düşüyor. Uzmanlar, düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar ve yarı zamanlı istihdamın farkın başlıca nedeni olduğunu belirtiyor.

ÜCRET AYRIMCILIĞI YAPANLAR YANDI

Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin önceki maaşı sorması yasaklanacak. Büyük şirketler cinsiyete dayalı ücret farklarını düzenli olarak raporlamak zorunda olacak. Ücret ayrımcılığı tespit edilirse, çalışanlar eksiksiz ödeme talep edebilecek ve kanıt yükümlülüğü işverende olacak.

DİREKTİF BİREBİR UYGULANACAK

Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, direktifin birebir uygulanacağını açıkladı. Sendikalar uygulamanın gerekli olduğunu savunurken; işverenler, bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğüne müdahale endişesi taşıyor.

Uluslararası danışmanlık firması Willis Towers Watson'ın anketine göre, Almanya'daki şirketlerin büyük kısmı hâlâ maaş aralıklarını iş görüşmelerinde açıklamıyor. Yaklaşık yarısı da önümüzdeki dönemde bunu planlamıyor. İşverenler ise maaş pazarlıklarının artmasından ve çalışan tepkilerinden çekiniyor.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Dünya
Yorumlar (2)

Fırat Duran:

Aman ne büyük iyilik. Olması gereken: sosyal medyada, orada burada bir ürün satılıyorsa mutlaka fiyatı yazmalı, fiyat için dm olayı bitmeli. İş ilanlarında bütün gelirler şeffaf olmalı. Atıyorum müdür ilanı açılmış, min. maaşı net 60bin, yol 5bin, yemek 9bin şeklinde olmalı. Baktın adam daha donanımlı gelince 70 bin de. Ama işe başvururken ben maaşı bilmeliyim!

Sütlü kahve:

Allah rızası için sadaka verin zorluk çekiyorum parasız kaldım ibanım var Ama pek destek olan olmuyor bu zor günlerde yalnız bırakıldım paylaşım yapıyorum kimse önemsemiyor instagram hesaplarım kapanıyor ne yapmam lazım ankarada oturuyom burda bana para verecek bi yer önerir misiniz

