İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
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İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
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Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde, göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar arttı. Maskeli bir grup saldırgan, bir evi ateşe verdi ve sosyal medyada bu anları canlı yayınladı. Saldırganlar, bir spor merkezini kundakladı ve içeridekiler canlarını zor kurtardı. Yetkililer, saldırıları 'etnik azınlıklara ve polise yönelik organize ırkçı şiddet' olarak tanımladı. Göçmen hakları savunucuları, yetkilileri daha fazla önlem almaya ve bölgedeki sığınmacı aileleri korumaya çağırdı.

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde son günlerde tırmanan ırkçı saldırılar, bölgede yaşayan göçmenler için korku dolu anlara sahne oldu. Maskeli bir grup saldırgan, "Yabancılar defolun!" diye bağırarak bir evi ateşe verdi, ardından da sosyal medyada bu anları canlı yayınladı.

Saldırılar, geçtiğimiz günlerde iki Rumen kökenli 14 yaşındaki erkek çocuğun bir yerel kıza cinsel saldırı girişimiyle suçlanmasının ardından başladı. Olayların ardından bölgede göçmenlere yönelik şiddet olayları patlak verdi.

Salı gecesi, göçmenlere acil barınma sağlamak için açılan Larne Spor Merkezi, yüzleri kapalı yaklaşık 12 kişilik bir grup tarafından kundaklandı. Saldırganlar camları kırdı, çöp kutularını yakarak içeri attı. O sırada içeride bulunan bazı kişiler arka kapıdan kaçarak canlarını zor kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyük bir çabayla kontrol altına aldı. Yetkililer, merkezde kalan ailelerin olaydan önce güvenli şekilde başka bir yere taşındığını belirtti.

Saldırılarla birlikte bölgede korku ve panik artarken, bazı göçmenler evlerinin kapılarına milliyetlerini belirten notlar ve İngiltere bayrakları asarak kendilerini korumaya çalıştı. "Bu evde Filipinli yaşıyor" gibi yazıların yer aldığı notlar sokaklarda sıkça görülmeye başladı.

Göstericiler arasında sosyal medya üzerinden organize olan grupların da olduğu ortaya çıktı. TikTok'ta paylaşılan videolarda saldırganlar, evleri yakarken kendilerini canlı yayınladı. Bir video sırasında saldırganlardan biri, "2 binin üzerinde izlenme aldım!" diyerek yangınla övündü.

Polis, çıkan olaylarda en az 5 kişiyi gözaltına aldı. Çarşamba gecesi de 400'e yakın kişi Ballymena sokaklarında toplanarak polise havai fişek, molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Olaylara müdahale eden Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), plastik mermi ve tazyikli su kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bir gösterici kasık bölgesinden vuruldu.

Kuzey İrlanda Polisi Başkomiser Yardımcısı Ryan Henderson, yaşananları "etnik azınlıklara ve polise yönelik organize ırkçı şiddet" olarak tanımladı. Henderson, İngiltere'nin diğer bölgelerinden 80 polis memurunun destek için bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Polis yetkilileri, olaylara karışan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılacağını duyurdu. Göçmen hakları savunucuları ise yetkilileri daha fazla önlem almaya ve bölgedeki sığınmacı aileleri korumaya çağırdı.

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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