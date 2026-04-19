Haberler

İran'da sivil uçuşlar başlatılacak

İran'da sivil uçuşlar başlatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sivil Havacılık Kurumu, sivil uçuşların kademeli olarak yeniden başlatılacağını ve havalimanlarının kullanım planını açıkladı. İlk aşamada aktarmalı uçuşlar başlayacak.

İRAN Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların kademeli şekilde yeniden başlatılacağını duyurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Sivil Havacılık Kurumu ülkedeki hava trafiğinin normale dönmesi amacıyla hazırlanan yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, durdurulan sivil havacılık faaliyetlerinin dört ayrı aşama halinde yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. Belirlenen planlama kapsamında ilk etapta yalnızca aktarmalı uçuşların gerçekleştirilmesine onay verileceği aktarıldı. Sürecin ikinci aşamasında ise ülkenin doğu kesiminde yer alan havalimanlarından yapılacak seferlerin başlatılacağı kaydedildi.

Planlamanın üçüncü safhasında, başkent Tahran'da bulunan ve ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda ağır hasar alan Mehrabad ile İmam Humeyni havalimanlarının yeniden kullanıma açılacağı ifade edildi. Normalleşme adımlarının son aşamasında da batı bölgelerindeki havalimanlarının hava trafiğine dahil olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

