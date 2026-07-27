İran'ın Petrol Satışları 4 Ayda 11 Milyar Doları Aştı

İRAN'ın petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığı belirtildi.

İran Petrol Bakanlığı, İran takvimine göre yeni yılın ilk dört ayında elde edilen petrol gelirlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada; devam eden yaptırımlar, taşımacılık filosuna yönelik baskılar, Çin pazarındaki kısıtlamalar ve yaşanan savaş koşullarına rağmen söz konusu dönemdeki petrol satışlarının 11 milyar doları aştığı duyuruldu.

Bir önceki yılın son üç ayındaki toplam petrol satışının ve elde edilen döviz gelirinin yaklaşık 8 milyar dolar düzeyinde olduğu hatırlatılan açıklamada, dış baskıların İran'ın petrol ihracat kapasitesini büyük ölçüde daraltmasının beklendiği bir süreçte, satış ve gelir akışının durmadığı, aksine yükselen bir ivme yakaladığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı