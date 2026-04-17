İran, Hürmüz Boğazı'nı açtığını duyurdu

İran, Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkes anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açıldığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte petrol fiyatları %9 azaldı. ABD Başkanı Trump, İran'a teşekkür ederek boğazın tamamen açıldığını bildirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varılması sonrası Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açtı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medyadan kararı duyurdu.

Arakçi'nin açıklaması şu şekilde:

"Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir."

Abd Başkanı Donald Trump karar sonrası İran'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran boğazı geçişlere hazır olacak şekilde tamamen açıldı" ifadelerini kullandı.

Trump ardından yaptığı bir paylaşımda boğaza yönelik donanma ablukasının devam edeceğini kaydetti.

İran'ın duyurusu sonrası petrol fiyatları yaklaşık %9 azaldı.

İran yönetimi 28 Şubat'ta ülkeyi hedef alan ABD - İsrail saldırıları sonrası 3 Mart'ta boğazı kapattı.

Dünyada ham petrolün yaklaşık beşte biri, en dar noktası sadece 40 km genişliğinde olan bu kanal üzerinden taşınıyor.

Washington ve Tahran arasında Pakistan'da yapılan görüşmelerde sonuç çıkmaması sonrası Trump, boğazın abluka altına alındığını duyurmuştu.

ABD yönetiminden yeni bir görüşme trafiği olasılığına ilişkin de açıklamalar geliyor.

Trump, İran'la barış görüşmelerinin ikinci turunun bu hafta yapılabileceğini ve "anlaşmaya çok yakın" olduklarını söyledi.

İran ve ABD arasındaki iki haftalık ateşkes 22 Nisan'da sona erecek.

