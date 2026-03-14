İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu Haber Videosunu İzle
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerine devam eden İran, ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki şubesinin bulunduğu gökdeleni İHA ile hedef aldı. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken saldırının, daha önce Tahran'da vurulan Sepah Bankasına yönelik saldırıya karşı gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Orta Doğu'daki savaş 15. gününde devam ederken İran, ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki şubesini vurdu.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Bölgeden gelen görüntülerde, bir insansız hava aracının (İHA) bankanın şubesinin de bulunduğu gökdelene isabet ettiği görüldü. Ardından güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve binada yangın çıktığı görüldü.

TAHRAN'DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası'na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank'ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.

Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.

Citibank, İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bahçeli'den Lübnan için 'seçenekler tartışılsın' çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır

Bahçeli'den o ülke için "seçenekler tartışılsın" çağrısı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar

Üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular