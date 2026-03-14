İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

Orta Doğu'daki savaş 15. gününde devam ederken İran, ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki şubesini vurdu.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Bölgeden gelen görüntülerde, bir insansız hava aracının (İHA) bankanın şubesinin de bulunduğu gökdelene isabet ettiği görüldü. Ardından güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve binada yangın çıktığı görüldü.

TAHRAN'DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası'na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank'ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.

Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.

Citibank, İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.