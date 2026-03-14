İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemelerine devam eden İran, ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki şubesinin bulunduğu gökdeleni İHA ile hedef aldı. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken saldırının, daha önce Tahran'da vurulan Sepah Bankasına yönelik saldırıya karşı gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
ALEVLERE TESLİM OLDU
Bölgeden gelen görüntülerde, bir insansız hava aracının (İHA) bankanın şubesinin de bulunduğu gökdelene isabet ettiği görüldü. Ardından güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve binada yangın çıktığı görüldü.
TAHRAN'DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI
ABD, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası'na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank'ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.
Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.
Citibank, İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.