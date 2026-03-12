Arakçi: Banka saldırılarına karşılık vereceğiz

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin en eski bankalarından birine saldırılmasıyla ilgili, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, İsrail-ABD tarafından hedef alınan İran bankasına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, "Ülkemizin en eski bankalarından birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı. Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı