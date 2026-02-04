İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 872'ye yükseldi

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 872'ye ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 872 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 210 şehre yayılan 673 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 50 bin 553 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.