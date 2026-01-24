Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların bilançosunu açıkladı. Ülke genelindeki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 137'e ulaştı, 7 bin 402 kişi yaralandı ve 27 bin 797 kişi gözaltına alındı.

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 137'ye ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 5 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 194 şehre yayılan 640 protesto gösterisinde, 7 bin 402 kişinin yaralandığı ve 27 bin 797 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı