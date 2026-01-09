Haberler

İran'da protestolar sürüyor, internet erişimi tamamen kesildi

İran'da ekonomik protestoların ülke geneline yayılmasıyla birlikte internet tamamen kesilirken, güvenlik güçlerinin en az 45 protestocuyu öldürdüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

İRAN'da protestoların ülke geneline yayılmasıyla internet erişiminin tamamen kesildiği bildirildi.

İran'da, ekonomik koşullara karşı protestoların ülke geneline yayılmasının ardından dün gece itibarıyla ülke genelinde internet tamamen kesildi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) kuruluşu, protestoların başladığı günden bu yana en az 8'i çocuk olmak üzere 45 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göstericilere karşı 'azami itidal' gösterilmesi ve diyaloğa önem verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında, İran'daki gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını söyledi. Gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını kaydeden Trump, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini aktardı. Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim, eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, İran'ı çok sert şekilde vuracağız" dedi.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi. İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
