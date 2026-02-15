Haberler

İran'da kaçak akaryakıt operasyonu

İran'da kaçak akaryakıt operasyonu
Güncelleme:
İran'ın güneydoğusunda düzenlenen operasyonlarda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen 48 tekneye el konuldu. Operasyon sonucunda 99 kişi gözaltına alındı.

İran'ın güneydoğusundaki Mekran sahilinde kaçak akaryakıt taşıyan teknelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, birden fazla teknenin kaçak akaryakıtla ülkeden çıkış yapacağı bilgisinin alınması üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirtti. Açıklamada, İran seniz sınır birliklerinin, ayrı ayrı yürüttükleri operasyonlarda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıyan 48 tekneye el konulduğu, teknelerdeki 99 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonlarda ele geçirilen yakıtın değerinin 62 milyar 380 milyon riyalin (yaklaşık 39 bin dolar) üzerinde olduğu ve akaryakıtın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yasal süreç kapsamında adli makamlara teslim edileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
