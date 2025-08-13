İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 18 Eyalette Kamu Kurumları Tatil Edildi

İRAN'da aşırı sıcaklar nedeniyle artan enerji harcamalarını dengelemek amacıyla 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, bugün 18 eyalette kamu kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulandığı belirtildi. Yetkililer, kaynakların tasarruflu kullanılması için halka çağrıda bulundu.