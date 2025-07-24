İran Cumhurbaşkanı Tahran'ın Su Krizine Dikkat Çekti

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki su sorununun mevcut hızla devam etmesi ve çözüm bulunmaması durumunda halka su sağlamanın imkansız olacağını kaydederek, başkentin Tahran'dan taşınması fikrini tekrar gündeme getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Reform Cephesi üyelerini kabul ettiği toplantıda kentteki su krizine dikkat çekti. Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi bir noktaya ulaştı. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve bu şekilde devam ederse halka su temin edemeyeceğiz" dedi.

Başkentin Tahran'dan başka bir bölgeye taşınması fikrini tekrar gündeme getiren Pezeşkiyan, "Daha önce başkenti taşımamız gerektiğini söylemiştim. Bazıları beni eleştirdi, ancak bu koşullarda devam etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi'nin 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüzyılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilerek, halka su tasarrufu yapma çağrısında bulunulmuştu.