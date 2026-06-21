Haberler

Pezeşkiyan: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek

Pezeşkiyan: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a iade edileceğini açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu. ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek" dedi.

ABD'nin tek talebinin 'İran'ın nükleer sahibi olmaması' olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından çok kez dile getirildiğini ve bunun İran'ın istemediği bir husus olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı