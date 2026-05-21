Kalibaf: ABD ve İsrail yeniden savaş arayışında

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ile İsrail'in 'açık ve gizli hareketleri' yeniden savaş arayışında olduklarını gösteriyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Kalibaf, "Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini, yeni bir savaş ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor. ABD'nin önünde iki seçenek bulunuyor; ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran'ın ateşkes süresince hazırlık yaptığını belirterek, ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın önemli faktörlerinden birinin halkın 'sürekli azmi' olduğunu bildirdi. Kalibaf, "Düşmanlar, İran'ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadı. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin, ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler" diye konuştu.

İran'da halkın, günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığının farkında olduklarını kaydeden Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Meclis'te özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını açıkladı.

