Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü, 13 yaralı

Güncelleme:
Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yangın, kompresör değişimi sırasında meydana geldi ve itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

IRAK'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'nin kompresör bölümünde, dün saat 19.45'te yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin saat 20.00'de kontrol altına alındığı, tüm söndürme ve soğutma işlemlerinin ise saat 20.15'te tamamlandığı kaydedildi.

Bakanlık, yangının günlük rutin işlemlerden biri olan kompresör değişimi sırasında çıktığını duyururken, olayda 1 rafineri çalışanının yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
