Irak'ta Petrol Sahasına İHA Saldırısı

IRAK Petrol Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Bezirgan petrol sahasında yer alan depoların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı, Meysan Petrol Şirketi'ne bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depolara yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, depoları hedef alan İHA'ların kimliğinin belirsiz olduğu ve saldırı sonucunda şirket personeli arasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının ardından bölgedeki personele yönelik uyarılara da yer verilen açıklamada, "Mevcut zorluklar ve koşullar ışığında tüm çalışanlarımızı dikkatli olmaya ve iş güvenliği talimatlarına tam olarak uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

