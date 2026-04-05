Irak'ta Petrol Sahasına İHA Saldırısı

Irak Petrol Bakanlığı, güneydeki Bezirgan petrol sahasındaki depoların insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırı sonucunda personel arasında yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

IRAK Petrol Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Bezirgan petrol sahasında yer alan depoların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı, Meysan Petrol Şirketi'ne bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depolara yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, depoları hedef alan İHA'ların kimliğinin belirsiz olduğu ve saldırı sonucunda şirket personeli arasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının ardından bölgedeki personele yönelik uyarılara da yer verilen açıklamada, "Mevcut zorluklar ve koşullar ışığında tüm çalışanlarımızı dikkatli olmaya ve iş güvenliği talimatlarına tam olarak uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu