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BBC

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tutacak

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ABD Merkez Bankası (FED) dünkü toplantısında politika faizini sabit tutma kararı alırken, bugün İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.

İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 5,25'lik faiz oranını beşinci kez sabit tutması bekleniyor.

Şubat ayında enflasyon oranı beklenenin altında gelse de bankanın gelecekteki faiz indiriminin ne zaman olacağına dair ihtiyatlı davranacağı tahmin ediliyor.

İngiltere Merkez Bankası, Şubat ayında yıllık yüzde 3,4 gelen enflasyonu indirmek için, ekonomiye çok zarar vermeden adım atmaya çalışıyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, genellikle bir gün önce faiz oranını açıklayan ABD Merkez Bankası'nın kararlarını da takip etme yoluna gidiyor.

İngiltere'de Brexit ve Covid pandemisi sonrası Ekim 2022'de enflasyon yüzde 11,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Artan enflasyonla mücadele kapsamında faizler geçen yıl üst üste artırılmış ve faiz oranları son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun kontrol altına alındığına dair sağlam kanıtlar görmek istediklerini söyledi.

Ülkede enflasyon düşüşte olsa da, fiyatlarda bir düşüş olmadı, yalnızca fiyat artış hızı düştü.

İngiltere, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisi olarak anılan G7 ülkeleri (Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya) arasında en yüksek faiz oranına sahip ülkelerden biri oldu.

FED'den faiz indirimi mesajı

ABD Merkez Bankası, Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

Banka bu yıl içinde faiz oranında üç kesinti yapılacağı beklentisiniyse korudu.

Toplantının ardından yapılan açıklamada faiz indirimi için enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç olduğu belirtildi.

Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olduğu ABD'nin enflasyon hedefi yüzde 2.

FED Başkanı Jerome Powell "Enflasyon hala yüksek ve düşürmek için önümüzdeki yol belirsiz" diye konuştu.

FED'in bu yıl sonuna kadar üç kez 250'şer baz puanlık, yani toplamda yüzde 0,75'lik bir faiz indirimi yapması bekleniyor.

Öte yandan FED ABD'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,1'e yükseltti. Aralık ayındaki tahmin yüzde 1,4'tü.

FED, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

BBC

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