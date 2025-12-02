İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi Başkanı Richard Hughes İstifa Etti
İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) Başkanı Richard Hughes, hükümetin bütçe detaylarının yanlışlıkla yayımlanmasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa mektubunda sorumluluğu üstlendiğini belirtti.
İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) Başkanı Richard Hughes, hükümetin yıllık vergi ve harcama bütçesine dair kritik detayların Maliye Bakanı Rachel Reeves parlamentoda konuşma yapmadan önce yanlışlıkla yayımlanması üzerine görevinden ayrıldı. Hughes, Bakan Reeves'e sunduğu istifa mektubunda, yürütülen soruşturmada tespit edilen eksikliklerin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.