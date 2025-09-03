İlkay Gündoğan, Manchester City'ye Duygusal Veda Etti

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, eski kulübü Manchester City taraftarlarına duygusal bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündoğan, "Futbol oynamayı hala çok seviyorum ve bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmek istiyorum. Artık 35 yaşına yaklaşsam da kendimi çok iyi hissediyorum ve üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum" dedi.

Gündoğan, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Artık çocukluğumun takımı için, benim için çok anlamlı olan bir ülkede oynayacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Gündoğan, imza sonrası çocukluk yıllarına ait Galatasaray şapkasıyla çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı. Galatasaray, deneyimli futbolcunun 4,5 milyon Euro net maaş alacağını açıkladı.

Manchester City'de 8 yıl forma giyen ve 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 2023 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Gündoğan, kulübe ve teknik direktör Pep Guardiola'ya teşekkür ederek, "Bu kulüp ve şehir her zaman özel bir yere sahip olacak" dedi.

Galatasaray, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la, 28 Ocak 2026'da ise eski takımı Manchester City ile karşılaşacak.