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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall, Kuzey Almanya'da metal ve elektronik sektöründeki 17 işletmede 12 binden fazla çalışanı kapsayan 24 saatlik uyarı grevi başlatıyor. Sendika yüzde 5 zam talep ederken, işverenlerin düşük zam teklifleri nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

IG Metall'in duyurduğu 24 saatlik uyarı grevleri kapsamında Kuzey Almanya'da metal ve elektronik sektöründeki 17 işletmede iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Sendikanın açıklamasına göre 12 binden fazla çalışan greve katılmaya çağrıldı.

Grevin yapılacağı işletmeler arasında Kiel ve Wismar'daki TKMS, Hamburg ve Bremen'deki STILL, Hamburg'daki Körber Technologies, Rostock'taki Neptun Werft ve Bremerhaven'daki Lloyd Werft bulunuyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

IG Metall, tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla grev kararı aldı. IG Metall Küste Bölge Başkanı Daniel Friedrich, seçilen her işletmede 24 saat boyunca grev yapılacağını ve bu süre içinde tüm işletmedeki üretimin durmasının hedeflendiğini belirtti.

Kuzey Almanya metal ve elektronik sektöründe yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 8 Ekim'de Hamburg'da başlamıştı. Ancak üç görüşme turuna rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

IG METAL SENDİKASI YÜZDE 5 ZAM TALEP EDİYOR

IG Metall, bir yıllık sözleşme süresi için çalışanlara yüzde 5 ücret artışı ve iş güvencesine yönelik düzenlemeler talep ediyor. İşverenlerin çatı kuruluşu Gesamtmetall ise 26 ay boyunca yüzde 1,3 ücret artışı ve belirli koşullarda iptal edilebilecek tek seferlik ödeme teklif ediyor. Kuzey Almanya'da görüşmeler, Nordmetall ile IG Metall Küste arasında yürütülüyor.

İŞVERENLERDEN GREV PLANINA TEPKİ

IG Metall sendika yöneticileri, Almanya genelinde yüzlerce işletmede tam günlük grevler gerçekleştirileceğini duyururken, bazı işverenler de planlanan uyarı grevlerini eleştirdi. İşveren temsilcisi Lena Ströbele, grevlerin gereksiz bir tırmanış olduğunu savunarak zaman, para ve enerji kaybına yol açacağını, çözüm sürecine katkı sağlamayacağını söyledi. IG Metall temsilcisi Daniel Friedrich ise gerilimin sona ermesinin işverenlerin elinde olduğunu belirterek, işverenlerin müzakere edilebilir ve uzlaşmaya açık yeni bir teklif sunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA