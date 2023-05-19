Hırvatistan ve Sırbistan'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Jarun Gölü kenarında program düzenlerken, Sırbistan'da Türk Kültür Merkezi tarafından kutlamalar gerçekleştirildi.

ZAGREB/NOVİ Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Jarun Gölü kenarında program düzenledi.

Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, 19 Mayıs'ı şenlikli ve güzel bir şekilde Hırvatistan'daki öğrencilerle kutladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Düzenledikleri programla gençlerin Türk lezzetlerini tanımalarını sağladıklarını aktaran Kıran, böylece fiziksel aktivite ve sosyalleşmeyi artırdıklarını kaydetti.

Etkinliğe Zagreb Üniversitesi Türkoloji öğrencileri, Hırvatistan'da eğitim gören Türk öğrenciler, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü çalışanları ile elçilikte görev yapan personel de katıldı.

Sırbistan'da 19 Mayıs programı

Öte yandan, Sırbistan'ın Müslümanların yoğun olduğu Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde de Türk Kültür Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Programa katılan Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, kültür merkezinin başarılı faaliyetler yürüttüğünü ve Türkçe kurslarının da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir gün olduğunu dile getiren Başol, "Novi Pazar'da Türk Kültür Merkezi çok aktif. Sertifikalarını takdim ettiğimiz Türkçe kursu katılımcılarının hazırladığı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi Koordinatörü Nejra Mujovic Zupljanin de Türkçe kursuna gelen gençlere, Türk kültürünü ve tarihini öğrettiklerini kaydetti.

Etkinlikte Türkçe kursuna katılan öğrencilere sertifikaları da verildi.