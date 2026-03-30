Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

HİNDİSTAN bayraklı, sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği bildirildi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği belirtildi. Açıklamada, tankerlerden birinin 31 Mart'ta, diğerinin ise 1 Nisan'da Hindistan'a ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı