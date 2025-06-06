Hindistan Başbakanı Modi, Keşmir'de Dünyanın En Yüksek Demir Yolu Köprüsünü Açtı

Hindistan Başbakanı Modi, Keşmir'de Dünyanın En Yüksek Demir Yolu Köprüsünü Açtı
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde dünyanın en yüksek demir yolu köprüsünü açtı. Ayrıca Udhampur-Srinagar-Baramulla Demir Yolu Bağlantısı projesinin de açılışı gerçekleştirildi.

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Keşmir'de dünyanın en yüksek demir yolu köprüsünün açılışını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir'in Hindistan'ın kontrolündeki bölgesinde dünyanın en yüksek demir yolu köprüsünü açtı. Modi, köprünün yanı sıra Udhampur-Srinagar-Baramulla Demir Yolu Bağlantısı projesinin de açılışını yaptı. Bu tren hattı, Hindistan'ın geri kalanını Keşmir'in Hindistan'ın kontrolü altında olan bölgelerine bağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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