Güney Kore'de Erken Seçim: Lee Jae-myung Önde

Güney Kore'de Erken Seçim: Lee Jae-myung Önde
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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreli sıkıyönetim ilanından sonra yapılan erken seçimde, Demokrat Parti adayı Lee Jae-myung, oyların %49,2'sini alarak en yakın rakibi Kim Moon-soo'nun önünde çıktı. Lee, sıkıyönetim sonrası halkın duyduğu öfkeyle daha fazla destek kazandı.

(ANKARA) - Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından yapılan erken seçimde, sandık çıkış anketlerine göre Lee Jae-myung önde çıktı. Demokrat Parti'nin adayı Lee, bu seçimi "Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi için bir hesaplaşma günü" olarak niteledi.

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yayınlanan ulusal anketlere göre, Lee oyların yüzde 49,2'sini alarak en yakın rakibi, muhafazakar Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo'nun 8 puan önünde yer aldı. Üç büyük televizyon kanalının ortak anketinde ise Lee yüzde 51,7 ile açık farkla öndeyken, Kim yüzde 39,3'te kaldı. 61 yaşındaki eski insan hakları avukatı Lee, daha önce iki kez başkanlık yarışına katılmış, ancak başarısız olmuştu.

Bu kez, aralık başında Yoon'un ilan ettiği ancak birkaç saat içinde geri çekilmek zorunda kaldığı sıkıyönetim kararı sonrasında halkta oluşan öfkeyle Lee'nin destek kazandığı düşünülüyor. Ulusal Seçim Komisyonu'na göre, sandıklar kapanmadan bir saat önce katılım oranı yüzde 77,8'e ulaştı. Resmi sonuçların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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